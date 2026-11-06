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STOXX-Handel im Blick 06.11.2026 17:58:49

Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Der STOXX 50 erlitt schlussendlich Verluste.

Der STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 0,96 Prozent auf 5 367,22 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,812 Prozent auf 5 375,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 375,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 317,52 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 334,87 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 5 507,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 735,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,27 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 12,61 GBP), Rio Tinto (+ 0,18 Prozent auf 62,81 GBP), GSK (+ 0,00 Prozent auf 18,90 GBP) und UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR), BAT (-3,18 Prozent auf 45,67 GBP) und Allianz (-3,01 Prozent auf 451,10 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 31 979 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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