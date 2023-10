Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende verbuchte der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3 975,04 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 966,49 Zählern und damit 0,110 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 962,14 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 995,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 966,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 964,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 935,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 344,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 7,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,04 Prozent auf 5,36 GBP), AstraZeneca (+ 1,61 Prozent auf 111,20 GBP), RELX (+ 0,76 Prozent auf 29,22 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,66 Prozent auf 381,30 EUR) und SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 125,64 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-1,65 Prozent auf 103,42 CHF), Bayer (-1,33 Prozent auf 44,26 EUR), Siemens (-1,16 Prozent auf 136,64 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 42,14 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,81 Prozent auf 58,52 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 28 338 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 389,889 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at