Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50 im Fokus
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02.09.2026 17:58:40
Börse Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 5 408,92 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0,037 Prozent leichter bei 5 407,74 Punkten, nach 5 409,76 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 418,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 377,49 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5 454,39 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 5 189,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 509,93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,11 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 2,64 Prozent auf 301,65 DKK), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 6,68 EUR), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF), Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 090,40 EUR) und Siemens Energy (+ 0,82 Prozent auf 142,24 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-3,03 Prozent auf 85,68 GBP), Enel (-2,27 Prozent auf 8,98 EUR), RELX (-1,63 Prozent auf 25,89 GBP), SAP SE (-1,53 Prozent auf 181,44 EUR) und Siemens (-1,46 Prozent auf 273,80 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 26 540 644 Aktien gehandelt. Mit 559,550 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie hat mit 6,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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