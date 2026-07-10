Börse Europa: STOXX 50 schwächer

Der STOXX 50 bewegt sich am fünften Tag der Woche kaum.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 5 381,91 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,181 Prozent schwächer bei 5 375,35 Punkten in den Handel, nach 5 385,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 388,52 Punkte, das Tagestief hingegen 5 367,54 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Stand von 5 108,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 572,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 25,89 EUR), Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 67,69 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,23 Prozent auf 6,26 EUR), Roche (+ 1,13 Prozent auf 339,30 CHF) und UniCredit (+ 0,99 Prozent auf 82,65 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,78 Prozent auf 995,20 EUR), AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 131,54 GBP), Siemens Energy (-1,32 Prozent auf 154,18 EUR), Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 14,23 GBP) und BAT (-0,80 Prozent auf 44,61 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 484 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 589,304 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at