Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags

Der STOXX 50 befindet sich aktuell im Aufwind.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 5 159,94 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten in den Handel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 155,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 170,86 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 806,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der STOXX 50 4 701,17 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,09 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 1,84 Prozent auf 32,69 CHF), HSBC (+ 1,58 Prozent auf 12,58 GBP), Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 560,40 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Enel (-2,38 Prozent auf 9,11 EUR), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 70,42 GBP), BAT (-1,79 Prozent auf 42,76 GBP) und RELX (-1,02 Prozent auf 22,34 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 423 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,65 erwartet. Mit 7,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at