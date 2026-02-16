Rio Tinto Aktie

Marktbericht 16.02.2026 12:27:39

Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags

Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags

Der STOXX 50 befindet sich aktuell im Aufwind.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 5 159,94 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten in den Handel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 155,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 170,86 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 806,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der STOXX 50 4 701,17 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,09 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 1,84 Prozent auf 32,69 CHF), HSBC (+ 1,58 Prozent auf 12,58 GBP), Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 560,40 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Enel (-2,38 Prozent auf 9,11 EUR), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 70,42 GBP), BAT (-1,79 Prozent auf 42,76 GBP) und RELX (-1,02 Prozent auf 22,34 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 423 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,65 erwartet. Mit 7,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

11:26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,70 2,57% Airbus SE
ASML NV 1 194,20 0,86% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,65 -1,10% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 91,68 2,28% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,36 1,61% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 32,90 2,30% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,20 -1,32% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 14,40 0,56% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,66 -0,16% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 138,80 0,73% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 25,54 -2,82% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 81,53 -1,33% Rio Tinto plc
Siemens AG 235,15 -6,30% Siemens AG
UBS 35,57 0,65% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 610,60 0,79% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 154,01 0,14%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

