Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Marktbericht
|
16.02.2026 12:27:39
Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 5 159,94 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten in den Handel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 155,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 170,86 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 806,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der STOXX 50 4 701,17 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,09 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 1,84 Prozent auf 32,69 CHF), HSBC (+ 1,58 Prozent auf 12,58 GBP), Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 560,40 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Enel (-2,38 Prozent auf 9,11 EUR), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 70,42 GBP), BAT (-1,79 Prozent auf 42,76 GBP) und RELX (-1,02 Prozent auf 22,34 GBP) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 423 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 461,400 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,65 erwartet. Mit 7,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|11:26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,70
|2,57%
|ASML NV
|1 194,20
|0,86%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,65
|-1,10%
|BNP Paribas S.A.
|91,68
|2,28%
|BP plc (British Petrol)
|5,36
|1,61%
|Deutsche Telekom AG
|32,90
|2,30%
|Enel S.p.A.
|9,20
|-1,32%
|HSBC Holdings plc
|14,40
|0,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,66
|-0,16%
|Novartis AG
|138,80
|0,73%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|25,54
|-2,82%
|Rio Tinto plc
|81,53
|-1,33%
|Siemens AG
|235,15
|-6,30%
|UBS
|35,57
|0,65%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|610,60
|0,79%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 154,01
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.