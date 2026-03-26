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STOXX 50-Kursentwicklung 26.03.2026 15:58:34

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der STOXX 50 verliert aktuell an Boden.

Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,72 Prozent auf 4 872,19 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 4 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 907,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 834,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 886,20 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 287,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 892,45 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 4 662,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,71 Prozent nach. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 1,46 Prozent auf 24,28 GBP), BP (+ 1,34 Prozent auf 5,75 GBP), Richemont (+ 1,00 Prozent auf 141,20 CHF), Roche (+ 0,54 Prozent auf 313,70 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,31 Prozent auf 34,44 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-3,48 Prozent auf 11,53 GBP), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 153,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,34 Prozent auf 5,08 EUR), Airbus SE (-2,15 Prozent auf 164,86 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,15 Prozent auf 65,60 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 484 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 466,972 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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