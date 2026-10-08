Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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STOXX 50 im Fokus 08.10.2026 17:58:56

Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

So bewegte sich der STOXX 50 am Donnerstag schlussendlich

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 5 262,84 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 230,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 287,27 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 419,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 349,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4 791,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,17 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 4,06 Prozent auf 5,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,63 Prozent auf 37,81 GBP), BAT (+ 1,89 Prozent auf 41,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 84,70 GBP) und Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil GSK (-3,07 Prozent auf 17,36 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), Rolls-Royce (-2,66 Prozent auf 13,67 GBP), Siemens (-2,56 Prozent auf 264,25 EUR) und Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 32 401 925 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 594,40 1,15% ASML NV
Barclays plc 5,10 -0,49% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 49,43 0,12% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,87 0,35% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 20,79 0,39% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,15 0,41% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,00 1,49% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 128,22 1,04% Novartis AG
Rheinmetall AG 935,10 -0,25% Rheinmetall AG
Richemont 182,90 1,11% Richemont
Rolls-Royce Plc 16,34 0,33% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,70 0,18% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 272,20 2,31% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 305,21 0,87%

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