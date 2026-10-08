Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50 im Fokus
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08.10.2026 17:58:56
Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 5 262,84 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 230,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 287,27 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 419,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 349,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4 791,49 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,17 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 4,06 Prozent auf 5,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,63 Prozent auf 37,81 GBP), BAT (+ 1,89 Prozent auf 41,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 84,70 GBP) und Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil GSK (-3,07 Prozent auf 17,36 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), Rolls-Royce (-2,66 Prozent auf 13,67 GBP), Siemens (-2,56 Prozent auf 264,25 EUR) und Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 32 401 925 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu ASML NV
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 594,40
|1,15%
|Barclays plc
|5,10
|-0,49%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,43
|0,12%
|BP plc (British Petrol)
|6,87
|0,35%
|GSK PLC Registered Shs
|20,79
|0,39%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,15
|0,41%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,00
|1,49%
|Novartis AG
|128,22
|1,04%
|Rheinmetall AG
|935,10
|-0,25%
|Richemont
|182,90
|1,11%
|Rolls-Royce Plc
|16,34
|0,33%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,70
|0,18%
|Siemens AG
|272,20
|2,31%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 305,21
|0,87%
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