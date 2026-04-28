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STOXX 50-Performance im Fokus 28.04.2026 17:58:46

Börse Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Börse Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

In Europa war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 5 030,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,128 Prozent schwächer bei 5 033,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 040,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 006,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 049,83 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 4 807,93 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 5 045,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 379,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,48 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,14 Prozent auf 65,77 EUR), BAT (+ 1,79 Prozent auf 43,12 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 5,75 EUR), BP (+ 1,12 Prozent auf 5,79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,09 Prozent auf 32,88 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 172,98 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 76,42 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 98,02 GBP), RELX (-1,40 Prozent auf 26,73 GBP) und Richemont (-1,16 Prozent auf 149,10 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 103 826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 481,618 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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