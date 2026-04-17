BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
17.04.2026 12:26:39
Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Am Freitag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 5 112,48 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,161 Prozent leichter bei 5 087,62 Punkten, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 086,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 121,72 Zähler.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,259 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 024,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 233,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,13 Prozent. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,76 Prozent auf 157,36 EUR), RELX (+ 1,93 Prozent auf 27,52 GBP), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 155,90 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,51 Prozent auf 96,54 GBP) und Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 173,66 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-1,42 Prozent auf 5,76 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,36 Prozent auf 33,38 GBP), National Grid (-1,00 Prozent auf 12,74 GBP), Siemens Energy (-0,60 Prozent auf 165,94 EUR) und Rio Tinto (-0,39 Prozent auf 73,40 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 181 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 474,064 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,62
|4,71%
|ASML NV
|1 237,40
|3,38%
|BNP Paribas S.A.
|94,12
|4,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,29
|-6,26%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|1,81%
|London Stock Exchange (LSE)
|108,90
|-0,77%
|National Grid plc
|14,61
|-1,28%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,22
|0,97%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Rio Tinto plc
|85,08
|0,53%
|SAP SE
|153,86
|2,29%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,37
|-3,61%
|Siemens Energy AG
|170,50
|2,59%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 176,96
|1,59%
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.