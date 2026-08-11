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Index-Performance im Fokus 11.08.2026 15:58:29

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstag.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent aufwärts auf 5 569,53 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten in den Handel, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 536,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 569,53 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 5 074,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 482,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,35 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 569,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 83,06 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR), BP (+ 1,14 Prozent auf 5,31 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,03 Prozent auf 33,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 512,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,66 Prozent auf 87,80 GBP), Nestlé (-0,57 Prozent auf 80,15 CHF) und Airbus SE (-0,54 Prozent auf 213,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 609 656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 88,26 0,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 212,30 -0,68% Airbus SE
ASML NV 1 557,80 3,21% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,25 1,15% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 -0,07% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,50 0,15% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,60 -0,70% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 85,41 -0,89% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 41,09 -2,06% Prosus N.V.
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,27 0,64% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 158,36 2,01% Siemens Energy AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,00 -0,95% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 548,17 0,13%

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