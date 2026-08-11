London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Index-Performance im Fokus
|
11.08.2026 15:58:29
Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent aufwärts auf 5 569,53 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten in den Handel, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 536,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 569,53 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 5 074,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 482,77 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,35 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 569,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 83,06 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR), BP (+ 1,14 Prozent auf 5,31 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,03 Prozent auf 33,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 512,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,66 Prozent auf 87,80 GBP), Nestlé (-0,57 Prozent auf 80,15 CHF) und Airbus SE (-0,54 Prozent auf 213,40 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 609 656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,26
|0,96%
|Airbus SE
|212,30
|-0,68%
|ASML NV
|1 557,80
|3,21%
|BP plc (British Petrol)
|6,25
|1,15%
|Deutsche Telekom AG
|28,52
|1,17%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|-0,07%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,50
|0,15%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,60
|-0,70%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,41
|-0,89%
|Prosus N.V.
|41,09
|-2,06%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,27
|0,64%
|Siemens Energy AG
|158,36
|2,01%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|626,00
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 548,17
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.