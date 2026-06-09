Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|STOXX 50-Entwicklung
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09.06.2026 15:58:45
Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich fester
Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent auf 5 213,13 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,138 Prozent schwächer bei 5 173,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 180,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 213,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 172,30 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 070,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 972,97 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 584,71 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,16 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,91 Prozent auf 5,76 EUR), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 169,60 CHF), UBS (+ 2,19 Prozent auf 38,67 CHF), Zurich Insurance (+ 1,49 Prozent auf 556,80 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 455,40 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 154,66 EUR), BP (-1,55 Prozent auf 5,37 GBP), HSBC (-1,52 Prozent auf 13,50 GBP), AstraZeneca (-1,25 Prozent auf 136,24 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,02 Prozent auf 32,10 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 013 510 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,00 erwartet. Mit 7,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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