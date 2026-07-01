Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index im Blick
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01.07.2026 17:59:00
Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
Zum Handelsende verlor der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent auf 5 380,06 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,047 Prozent auf 5 413,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 414,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 364,65 Punkten erreichte.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,666 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 157,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 977,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 452,92 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 426,90 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 6,07 Prozent auf 1 050,60 EUR), SAP SE (+ 5,13 Prozent auf 140,88 EUR), Novo Nordisk (+ 2,99 Prozent auf 324,00 DKK), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,33 Prozent auf 83,52 GBP) und Airbus SE (+ 1,96 Prozent auf 198,26 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BAT (-3,01 Prozent auf 45,36 GBP), National Grid (-2,96 Prozent auf 12,11 GBP), Siemens (-2,74 Prozent auf 273,45 EUR), GSK (-2,57 Prozent auf 19,30 GBP) und BP (-2,46 Prozent auf 4,56 GBP) unter Druck.
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 26 278 554 Aktien gehandelt. Mit 621,294 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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