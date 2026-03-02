Stoxx Europe 50
|
5 222,20
|
-72,06
|
-1,36 %
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
02.03.2026 09:57:40
Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter
Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:35 Uhr um 1,80 Prozent auf 5 198,92 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,676 Prozent tiefer bei 5 258,47 Punkten, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 258,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 190,28 Punkten erreichte.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 141,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 802,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Wert von 4 761,56 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Zählern.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,57 Prozent auf 1 739,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 4,07 Prozent auf 31,99 GBP), BP (+ 2,87 Prozent auf 4,91 GBP), National Grid (+ 1,51 Prozent auf 14,12 GBP) und Rio Tinto (+ 0,40 Prozent auf 73,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-5,66 Prozent auf 148,35 CHF), HSBC (-4,51 Prozent auf 13,31 GBP), Siemens (-3,88 Prozent auf 237,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,66 Prozent auf 5,58 EUR) und UniCredit (-3,46 Prozent auf 69,77 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 12 112 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 475,375 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 204,60
|-1,31%
|BNP Paribas S.A.
|92,44
|-2,19%
|BP plc (British Petrol)
|5,58
|2,01%
|HSBC Holdings plc
|15,28
|-2,68%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,64
|-2,57%
|National Grid plc
|16,00
|1,27%
|Novartis AG
|143,60
|1,09%
|Rheinmetall AG
|1 689,00
|1,44%
|Richemont
|162,40
|-5,69%
|Rio Tinto plc
|84,22
|0,54%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,13
|2,72%
|Siemens AG
|239,70
|-2,54%
|UniCredit S.p.A.
|70,01
|-2,64%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 225,19
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.