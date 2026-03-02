Stoxx Europe 50

5 222,20
-72,06
-1,36 %
STOXX 50-Performance im Fokus 02.03.2026 09:57:40

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Das macht der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:35 Uhr um 1,80 Prozent auf 5 198,92 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,676 Prozent tiefer bei 5 258,47 Punkten, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 258,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 190,28 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 141,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 802,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Wert von 4 761,56 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,57 Prozent auf 1 739,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 4,07 Prozent auf 31,99 GBP), BP (+ 2,87 Prozent auf 4,91 GBP), National Grid (+ 1,51 Prozent auf 14,12 GBP) und Rio Tinto (+ 0,40 Prozent auf 73,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-5,66 Prozent auf 148,35 CHF), HSBC (-4,51 Prozent auf 13,31 GBP), Siemens (-3,88 Prozent auf 237,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,66 Prozent auf 5,58 EUR) und UniCredit (-3,46 Prozent auf 69,77 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 12 112 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 475,375 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

