Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 5 318,89 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,083 Prozent höher bei 5 299,68 Punkten, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 299,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 338,24 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 5 047,28 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 996,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 527,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,25 Prozent auf 77,71 EUR), Rolls-Royce (+ 2,55 Prozent auf 13,93 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,92 Prozent auf 6,05 EUR), HSBC (+ 1,81 Prozent auf 14,10 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Novo Nordisk (-1,86 Prozent auf 280,30 DKK), RELX (-1,31 Prozent auf 24,20 GBP), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 27,65 EUR), BP (-0,70 Prozent auf 5,13 GBP) und Roche (-0,64 Prozent auf 324,00 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 369 412 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at