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STOXX 50 im Fokus 16.06.2026 17:58:55

Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 5 318,89 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,083 Prozent höher bei 5 299,68 Punkten, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 299,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 338,24 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 5 047,28 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 996,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 527,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,25 Prozent auf 77,71 EUR), Rolls-Royce (+ 2,55 Prozent auf 13,93 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,92 Prozent auf 6,05 EUR), HSBC (+ 1,81 Prozent auf 14,10 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Novo Nordisk (-1,86 Prozent auf 280,30 DKK), RELX (-1,31 Prozent auf 24,20 GBP), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 27,65 EUR), BP (-0,70 Prozent auf 5,13 GBP) und Roche (-0,64 Prozent auf 324,00 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 369 412 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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