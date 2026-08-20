Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Kursentwicklung
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20.08.2026 17:58:41
Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels auf Richtungssuche
Letztendlich beendete der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5 466,93 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 5 470,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 466,67 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 472,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 443,95 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,866 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 370,00 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5 164,41 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 4 615,02 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,28 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,39 Prozent auf 5,52 GBP), BAT (+ 1,59 Prozent auf 41,61 GBP), Rio Tinto (+ 1,57 Prozent auf 75,04 GBP), Roche (+ 1,20 Prozent auf 371,80 CHF) und RELX (+ 1,05 Prozent auf 25,87 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1 162,20 EUR), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF) und Rolls-Royce (-1,32 Prozent auf 14,99 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 247 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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