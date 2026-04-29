Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50 aktuell
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29.04.2026 17:58:53
Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter
Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 4 988,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent höher bei 5 030,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 038,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 976,90 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 043,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 389,65 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR), UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR), Siemens Energy (+ 1,32 Prozent auf 175,26 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 76,68 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-5,42 Prozent auf 19,18 GBP), Novo Nordisk (-3,62 Prozent auf 255,55 DKK), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Rolls-Royce (-3,16 Prozent auf 10,99 GBP) und Enel (-2,44 Prozent auf 9,70 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 710 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Airbus SE
|174,76
|1,29%
|ASML NV
|1 222,80
|2,74%
|BNP Paribas S.A.
|89,02
|-1,28%
|BP plc (British Petrol)
|6,71
|0,96%
|Deutsche Telekom AG
|27,53
|0,99%
|Enel S.p.A.
|9,89
|1,84%
|GSK PLC Registered Shs
|22,29
|1,69%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|1,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,20
|-3,25%
|Novo Nordisk
|36,01
|4,18%
|Rolls-Royce Plc
|13,80
|7,16%
|Sanofi S.A.
|79,89
|2,02%
|Siemens Energy AG
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|UBS
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