Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 4 988,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent höher bei 5 030,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 038,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 976,90 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 043,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 389,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR), UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR), Siemens Energy (+ 1,32 Prozent auf 175,26 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 76,68 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-5,42 Prozent auf 19,18 GBP), Novo Nordisk (-3,62 Prozent auf 255,55 DKK), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Rolls-Royce (-3,16 Prozent auf 10,99 GBP) und Enel (-2,44 Prozent auf 9,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 710 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at