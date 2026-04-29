Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 aktuell 29.04.2026 17:58:53

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Der STOXX 50 verlor am Mittwoch an Boden.

Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 4 988,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent höher bei 5 030,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 038,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 976,90 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 043,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 389,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR), UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR), Siemens Energy (+ 1,32 Prozent auf 175,26 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 76,68 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-5,42 Prozent auf 19,18 GBP), Novo Nordisk (-3,62 Prozent auf 255,55 DKK), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Rolls-Royce (-3,16 Prozent auf 10,99 GBP) und Enel (-2,44 Prozent auf 9,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 710 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plc

mehr Analysen
30.04.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
27.04.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
22.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,52 3,54% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 174,76 1,29% Airbus SE
ASML NV 1 222,80 2,74% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,02 -1,28% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,71 0,96% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,89 1,84% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 22,29 1,69% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novo Nordisk 36,01 4,18% Novo Nordisk
Rolls-Royce Plc 13,80 7,16% Rolls-Royce Plc
Sanofi S.A. 79,89 2,02% Sanofi S.A.
Siemens Energy AG 180,16 2,88% Siemens Energy AG
UBS 37,44 1,49% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 072,37 1,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen