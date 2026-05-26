ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung
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26.05.2026 09:28:51
Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 5 261,51 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 5 253,49 Punkten, nach 5 255,54 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 264,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 253,21 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 056,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 287,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 550,34 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,14 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,93 Prozent auf 80,05 GBP), Rolls-Royce (+ 2,90 Prozent auf 12,85 GBP), Richemont (+ 1,54 Prozent auf 158,15 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 37,63 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,17 Prozent auf 84,78 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-1,47 Prozent auf 5,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,65 Prozent auf 31,84 GBP), Siemens (-0,61 Prozent auf 275,05 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 180,24 EUR) und UniCredit (-0,55 Prozent auf 73,79 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 458 113 Aktien gehandelt. Mit 543,054 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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