Stoxx Europe 50
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|Marktbericht
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25.11.2026 09:28:55
Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent höher bei 5 278,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent höher bei 5 261,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 261,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 283,25 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 5 496,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 742,54 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Unilever (+ 1,57 Prozent auf 50,34 GBP), BAT (+ 1,21 Prozent auf 45,07 GBP), AstraZeneca (+ 1,21 Prozent auf 141,00 GBP) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 87,29 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rolls-Royce (-1,17 Prozent auf 12,87 GBP), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 117,06 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 189,16 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 65,14 CHF) und UniCredit (-0,45 Prozent auf 75,71 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 333 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|69,56
|-3,50%
|ASML NV
|1 133,00
|-7,22%
|AstraZeneca PLC
|166,75
|-0,03%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,26
|2,38%
|BP plc (British Petrol)
|6,53
|0,32%
|HSBC Holdings plc
|14,53
|-2,25%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,50
|-3,95%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,03
|0,75%
|Richemont
|185,50
|-2,08%
|Rolls-Royce Plc
|14,80
|-5,42%
|SAP SE
|189,80
|-0,20%
|Siemens AG
|245,40
|-4,83%
|Siemens Energy AG
|112,22
|-6,22%
|UniCredit S.p.A.
|73,33
|-3,65%
|Unilever PLC
|60,70
|2,48%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 207,22
|-0,98%
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