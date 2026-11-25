Der STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent höher bei 5 278,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent höher bei 5 261,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 261,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 283,25 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 5 496,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 742,54 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Unilever (+ 1,57 Prozent auf 50,34 GBP), BAT (+ 1,21 Prozent auf 45,07 GBP), AstraZeneca (+ 1,21 Prozent auf 141,00 GBP) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 87,29 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rolls-Royce (-1,17 Prozent auf 12,87 GBP), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 117,06 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 189,16 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 65,14 CHF) und UniCredit (-0,45 Prozent auf 75,71 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 333 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at