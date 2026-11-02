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STOXX 50-Performance im Fokus 02.11.2026 09:28:55

Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot

Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot

Der STOXX 50 gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 5 371,89 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,146 Prozent tiefer bei 5 384,29 Punkten in den Handel, nach 5 392,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 384,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 369,19 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 298,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 454,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 754,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 0,87 Prozent auf 61,47 GBP), Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 127,66 EUR), BAT (+ 0,57 Prozent auf 46,18 GBP), UBS (+ 0,36 Prozent auf 39,38 CHF) und Barclays (+ 0,35 Prozent auf 4,17 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-1,91 Prozent auf 6,15 GBP), Novartis (-1,51 Prozent auf 131,76 CHF), Roche (-1,41 Prozent auf 397,70 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 163,50 CHF) und Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 058 266 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 544,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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