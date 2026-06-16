Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index-Performance im Blick
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16.06.2026 09:28:53
Börse Europa: STOXX 50 zum Start stärker
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent fester bei 5 307,52 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,083 Prozent höher bei 5 299,68 Punkten, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 299,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 310,55 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5 047,28 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Stand von 4 996,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 527,64 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), Rolls-Royce (+ 2,16 Prozent auf 13,88 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,56 CHF), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 185,76 EUR) und UBS (+ 0,91 Prozent auf 39,87 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-1,36 Prozent auf 45,11 GBP), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 27,60 EUR), Roche (-0,52 Prozent auf 324,40 CHF), Novartis (-0,50 Prozent auf 119,62 CHF) und Rio Tinto (-0,47 Prozent auf 78,87 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 177 698 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Anteil.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
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|Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|Börse Europa: STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|92,68
|1,96%
|Airbus SE
|186,68
|1,06%
|ASML NV
|1 648,00
|5,75%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,82
|-1,89%
|BP plc (British Petrol)
|5,87
|-0,69%
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|-2,29%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,09
|1,10%
|National Grid plc
|14,03
|-0,60%
|Novartis AG
|131,48
|1,11%
|Rheinmetall AG
|1 169,20
|1,88%
|Rio Tinto plc
|90,23
|-1,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|356,05
|1,66%
|Rolls-Royce Plc
|16,10
|-0,20%
|UBS
|43,49
|0,28%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 343,78
|0,43%
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