Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Index-Performance im Blick 16.06.2026 09:28:53

Börse Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Börse Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent fester bei 5 307,52 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,083 Prozent höher bei 5 299,68 Punkten, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 299,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 310,55 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5 047,28 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Stand von 4 996,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 527,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), Rolls-Royce (+ 2,16 Prozent auf 13,88 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,56 CHF), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 185,76 EUR) und UBS (+ 0,91 Prozent auf 39,87 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-1,36 Prozent auf 45,11 GBP), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 27,60 EUR), Roche (-0,52 Prozent auf 324,40 CHF), Novartis (-0,50 Prozent auf 119,62 CHF) und Rio Tinto (-0,47 Prozent auf 78,87 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 177 698 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 92,68 1,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 186,68 1,06% Airbus SE
ASML NV 1 648,00 5,75% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 51,82 -1,89% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 5,87 -0,69% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,90 -2,29% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,09 1,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,03 -0,60% National Grid plc
Novartis AG 131,48 1,11% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 169,20 1,88% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 90,23 -1,15% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 356,05 1,66% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 16,10 -0,20% Rolls-Royce Plc
UBS 43,49 0,28% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 343,78 0,43%

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