Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 5 909,46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,009 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 5 887,92 Punkten, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 911,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 887,92 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,664 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 282,21 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 371,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 512,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR), Eni (-0,17 Prozent auf 17,41 EUR) und BASF (-0,07 Prozent auf 45,93 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 441 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at