Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 5 909,46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,009 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 5 887,92 Punkten, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 911,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 887,92 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,664 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 282,21 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 371,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 512,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR), Eni (-0,17 Prozent auf 17,41 EUR) und BASF (-0,07 Prozent auf 45,93 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 441 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
