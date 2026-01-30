Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 30.01.2026 09:29:46

Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 5 909,46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,009 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 5 887,92 Punkten, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 911,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 887,92 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,664 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 5 796,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 699,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 282,21 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 371,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 512,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR), Eni (-0,17 Prozent auf 17,41 EUR) und BASF (-0,07 Prozent auf 45,93 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 441 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas
Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE
Allianz 371,30 -0,05% Allianz
ASML NV 1 203,20 -1,09% ASML NV
BASF 45,84 -0,52% BASF
Bayer 44,48 1,44% Bayer
Deutsche Bank AG 33,09 1,74% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 17,25 -0,78% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 1,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,00 0,27% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,38 0,58% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 774,50 -1,69% Rheinmetall AG
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,87% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 947,81 0,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:43 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
22:39 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen