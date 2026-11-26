Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,90 Prozent auf 6 006,33 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent fester bei 5 920,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 894,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 920,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 013,38 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,698 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 6 116,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 6 470,74 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 5 655,58 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,54 Prozent auf 769,20 EUR), Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 117,40 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 42,58 EUR), Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR) und Airbus SE (+ 2,69 Prozent auf 195,04 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (+ 0,00 Prozent auf 23,98 EUR), Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,62 Prozent auf 588,60 EUR), SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 191,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,78 Prozent auf 27,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 570 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462,964 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at