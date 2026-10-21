Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,91 Prozent auf 18 347,99 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,298 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,061 Prozent schwächer bei 18 172,07 Punkten, nach 18 183,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 368,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 112,18 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,911 Prozent zu. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 18 219,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 361,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der SDAX noch bei 17 155,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,72 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 9,52 Prozent auf 73,05 EUR), OHB SE (+ 7,18 Prozent auf 209,00 EUR), Grand City Properties (+ 5,77 Prozent auf 7,15 EUR), MBB SE (+ 5,00 Prozent auf 189,00 EUR) und GFT SE (+ 4,50 Prozent auf 29,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Ottobock (-1,76 Prozent auf 50,20 EUR), Stabilus SE (-1,50 Prozent auf 15,78 EUR), Jungheinrich (-1,26 Prozent auf 21,96 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,10 Prozent auf 53,80 EUR) und INDUS (-1,06 Prozent auf 37,30 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 611 838 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,044 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at