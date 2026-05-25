LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
25.05.2026 15:58:15
Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,94 Prozent auf 32 731,29 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 376,659 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,665 Prozent auf 32 321,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 108,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32 797,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 321,67 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 249,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 431,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der MDAX 29 894,72 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 797,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 11,55 Prozent auf 37,47 EUR), Fraport (+ 4,42 Prozent auf 70,85 EUR), TRATON (+ 4,33 Prozent auf 33,76 EUR), AUMOVIO (+ 4,31 Prozent auf 37,50 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,31 Prozent auf 11,38 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen IONOS (-2,76 Prozent auf 27,50 EUR), K+S (-1,77 Prozent auf 14,45 EUR), PUMA SE (-1,49 Prozent auf 28,35 EUR), Nordex (-1,35 Prozent auf 42,54 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,28 Prozent auf 100,40 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 041 203 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,683 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
