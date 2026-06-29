Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX am Montagnachmittag steigen

Beim DAX stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent fester bei 24 710,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,064 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,215 Prozent stärker bei 24 724,34 Punkten, nach 24 671,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 762,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 636,81 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, stand der DAX noch bei 25 104,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22 300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 24 033,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,699 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,40 Prozent auf 55,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 973,20 EUR), Zalando (+ 2,81 Prozent auf 25,62 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 137,66 EUR) und Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 155,82 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Heidelberg Materials (-6,91 Prozent auf 171,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 72,52 EUR), Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), BMW (-2,03 Prozent auf 57,86 EUR) und Continental (-1,79 Prozent auf 71,22 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 771 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at