Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Der DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 24 859,36 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,110 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,147 Prozent tiefer bei 24 819,94 Punkten, nach 24 856,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 930,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 796,93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,325 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der DAX bei 24 340,06 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 24 207,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21 411,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,30 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 349,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), Siemens Energy (+ 3,09 Prozent auf 141,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,21 Prozent auf 1 830,00 EUR), Continental (+ 1,36 Prozent auf 67,00 EUR) und Bayer (+ 0,88 Prozent auf 44,56 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil adidas (-5,71 Prozent auf 143,75 EUR), Zalando (-4,12 Prozent auf 23,96 EUR), Siemens Healthineers (-1,84 Prozent auf 43,30 EUR), Beiersdorf (-1,70 Prozent auf 97,18 EUR) und Allianz (-1,65 Prozent auf 363,90 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 654 066 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,516 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

