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Index im Fokus 10.11.2026 12:26:34

Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen

Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen

LUS-DAX-Handel aktuell.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:24 Uhr Gewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 26 620,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 466,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 641,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 26 340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 086,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,36 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), Deutsche Bank (+ 3,53 Prozent auf 33,61 EUR), Henkel vz (+ 3,27 Prozent auf 86,44 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,84 Prozent auf 365,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Symrise (-1,46 Prozent auf 92,98 EUR), SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,07 Prozent auf 40,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR) und GEA (+ 0,07 Prozent auf 71,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 119 403 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Henkel KGaA Vz. 87,00 3,92% Henkel KGaA Vz.
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