Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.12.2025 09:29:51
Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen
Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 23 663,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 576,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23 684,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 23 945,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 653,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 19 925,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,53 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 14,21 Prozent auf 34,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 114,05 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 45,00 EUR) und EON SE (+ 0,56 Prozent auf 15,29 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,29 EUR), adidas (-1,40 Prozent auf 158,90 EUR), Zalando (-0,89 Prozent auf 23,35 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,67 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 009 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|Nach beeindruckender Rally: Erklimmt die Siemens Energy-Aktie 2025 noch ein neues Allzeithoch? (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)