Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 23 663,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 576,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23 684,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 23 945,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 653,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 19 925,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,53 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 14,21 Prozent auf 34,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 114,05 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 45,00 EUR) und EON SE (+ 0,56 Prozent auf 15,29 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,29 EUR), adidas (-1,40 Prozent auf 158,90 EUR), Zalando (-0,89 Prozent auf 23,35 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,67 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 009 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

