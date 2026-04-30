Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|LUS-DAX-Marktbericht

30.04.2026 09:29:19
Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen
Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 23 866,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 619,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 866,50 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 422,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 24 478,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der LUS-DAX 22 680,00 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent abwärts. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,61 Prozent auf 60,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 47,53 EUR), Scout24 (+ 0,63 Prozent auf 72,45 EUR), EON SE (+ 0,24 Prozent auf 18,46 EUR) und RWE (+ 0,20 Prozent auf 60,76 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), Continental (-2,52 Prozent auf 61,90 EUR), GEA (-2,36 Prozent auf 57,80 EUR), Deutsche Bank (-2,02 Prozent auf 26,26 EUR) und Heidelberg Materials (-2,01 Prozent auf 182,45 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 481 576 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 191,443 Mrd. Euro heraus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|62,18
|4,68%
|Continental AG
|64,44
|1,87%
|Daimler Truck
|43,09
|2,99%
|Deutsche Bank AG
|26,48
|0,46%
|Deutsche Telekom AG
|27,53
|0,99%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|50,38
|8,23%
|E.ON SE
|18,81
|2,76%
|GEA
|58,15
|-1,27%
|Heidelberg Materials
|188,30
|1,73%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,20
|-3,25%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,97
|-0,71%
|RWE AG St.
|61,74
|2,35%
|Scout24
|70,80
|-0,98%
|Siemens AG
|252,30
|3,36%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,50
|0,60%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 302,00
|2,09%