12.02.2026 15:59:29
Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen
Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,30 Prozent höher bei 31 712,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,807 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,365 Prozent auf 31 734,43 Punkte an der Kurstafel, nach 31 618,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 656,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 866,71 Zählern.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,258 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 32 320,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 573,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 187,80 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,36 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fielmann (+ 7,16 Prozent auf 44,15 EUR), KION GROUP (+ 4,01 Prozent auf 66,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,01 Prozent auf 68,40 EUR), LANXESS (+ 3,00 Prozent auf 21,94 EUR) und Delivery Hero (+ 2,79 Prozent auf 22,49 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen thyssenkrupp (-8,72 Prozent auf 11,21 EUR), Aroundtown SA (-5,25 Prozent auf 2,89 EUR), AUTO1 (-4,78 Prozent auf 20,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,83 Prozent auf 26,08 EUR) und United Internet (-2,61 Prozent auf 26,12 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 750 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,486 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der Ströer SE-Aktie an.
