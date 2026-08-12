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MDAX-Marktbericht 12.08.2026 16:00:32

Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen

Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen

Der MDAX verzeichnet am Mittwoch Kursanstiege.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 15:43 Uhr via XETRA 0,80 Prozent höher bei 32 484,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 356,430 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 32 257,33 Punkte an der Kurstafel, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 245,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 624,79 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,007 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31 919,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 010,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 001,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,86 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12,10 Prozent auf 97,30 EUR), Nordex (+ 5,81 Prozent auf 40,80 EUR), JENOPTIK (+ 5,45 Prozent auf 41,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,25 EUR) und Siltronic (+ 5,00 Prozent auf 82,95 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bilfinger SE (-4,11 Prozent auf 77,05 EUR), LANXESS (-3,01 Prozent auf 15,81 EUR), Bechtle (-1,67 Prozent auf 35,40 EUR), RATIONAL (-1,55 Prozent auf 636,00 EUR) und Porsche Automobil (-1,54 Prozent auf 28,20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 127 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,997 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Bechtle AG 34,72 0,29% Bechtle AG
Bilfinger SE 77,75 0,71% Bilfinger SE
freenet AG 24,02 0,50% freenet AG
JENOPTIK AG 41,88 0,05% JENOPTIK AG
LANXESS AG 14,99 0,13% LANXESS AG
Nordex AG 39,10 0,05% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,72 0,29% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,85 -0,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 629,50 -0,55% RATIONAL AG
Siltronic AG 88,00 1,15% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 84,30 1,08% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,55 0,78% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 105,00 2,14% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,20 0,08% TUI AG

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