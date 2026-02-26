Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,52 Prozent höher bei 18 052,21 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,174 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 17 957,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 958,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 915,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 113,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,552 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 375,31 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 26.11.2025, mit 16 325,95 Punkten bewertet. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 15 126,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 9,60 Prozent auf 62,80 EUR), NORMA Group SE (+ 6,55 Prozent auf 15,94 EUR), GFT SE (+ 5,78 Prozent auf 15,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,41 Prozent auf 148,00 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 5,29 Prozent auf 4,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Gerresheimer (-15,74 Prozent auf 15,53 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-5,57 Prozent auf 3,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,20 Prozent auf 26,46 EUR), Salzgitter (-2,72 Prozent auf 53,60 EUR) und Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 157,60 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Gerresheimer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 149 664 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,271 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at