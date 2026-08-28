Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|XETRA-Handel im Fokus
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28.08.2026 17:58:28
Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen
Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 18 998,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,149 Prozent fester bei 18 980,86 Punkten, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 980,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 064,67 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Wert von 18 352,55 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 19 089,71 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 964,16 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,47 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,85 Prozent auf 75,50 EUR), PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,32 Prozent auf 106,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,23 Prozent auf 57,25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,86 Prozent auf 63,50 EUR), Energiekontor (-4,86 Prozent auf 26,45 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,35 Prozent auf 13,20 EUR), Vincorion (-2,73 Prozent auf 20,31 EUR) und STO SE (-2,46 Prozent auf 95,00 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 1 173 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,064 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|105,40
|2,13%
|Energiekontor AG
|26,70
|-3,09%
|FRIEDRICH VORWERK
|74,95
|2,88%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|77,80
|1,30%
|LPKF Laser & Electronics AG
|12,65
|-7,66%
|Mutares
|25,90
|1,37%
|OHB SE
|191,00
|0,10%
|PVA TePla AG
|30,84
|2,87%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|63,85
|-4,91%
|SMA Solar AG
|56,95
|1,88%
|STO SE & Co. KGaA
|95,00
|-1,35%
|TeamViewer
|7,19
|3,31%
|Vincorion
|20,45
|-1,49%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 995,19
|0,22%
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