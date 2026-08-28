Energiekontor Aktie

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WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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XETRA-Handel im Fokus 28.08.2026 17:58:28

Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

So performte der SDAX schlussendlich.

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 18 998,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,149 Prozent fester bei 18 980,86 Punkten, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 980,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 064,67 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Wert von 18 352,55 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 19 089,71 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 964,16 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,47 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,85 Prozent auf 75,50 EUR), PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,32 Prozent auf 106,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,23 Prozent auf 57,25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,86 Prozent auf 63,50 EUR), Energiekontor (-4,86 Prozent auf 26,45 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,35 Prozent auf 13,20 EUR), Vincorion (-2,73 Prozent auf 20,31 EUR) und STO SE (-2,46 Prozent auf 95,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 1 173 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,064 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
19.03.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

CEWE Stiftung & Co. KGaA 105,40 2,13% CEWE Stiftung & Co. KGaA
Energiekontor AG 26,70 -3,09% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 74,95 2,88% FRIEDRICH VORWERK
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,80 1,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,65 -7,66% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,90 1,37% Mutares
OHB SE 191,00 0,10% OHB SE
PVA TePla AG 30,84 2,87% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,85 -4,91% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 56,95 1,88% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 95,00 -1,35% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 7,19 3,31% TeamViewer
Vincorion 20,45 -1,49% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 995,19 0,22%

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