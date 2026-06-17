Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent höher bei 18 468,14 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,103 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,148 Prozent auf 18 450,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 423,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 492,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 361,51 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,693 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 18 365,64 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 16 917,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 741,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,41 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 6,80 Prozent auf 45,54 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,80 Prozent auf 68,35 EUR), SFC Energy (+ 4,51 Prozent auf 23,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 101,10 EUR) und SMA Solar (+ 2,80 Prozent auf 53,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen grenke (-4,15 Prozent auf 12,46 EUR), SCHOTT Pharma (-2,79 Prozent auf 16,70 EUR), Verve Group (-2,68 Prozent auf 1,49 EUR), Fielmann (-2,45 Prozent auf 43,80 EUR) und TeamViewer (-2,44 Prozent auf 5,41 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 806 927 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at