Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch aktuell aufwärts.

Am Donnerstag gewinnt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,84 Prozent auf 17 525,44 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,456 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,410 Prozent auf 17 450,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 378,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 450,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 541,46 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,44 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 18 210,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SDAX mit 18 534,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 955,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,978 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Medios (+ 6,38 Prozent auf 11,00 EUR), OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 179,80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,31 Prozent auf 8,72 EUR), SMA Solar (+ 3,96 Prozent auf 47,24 EUR) und Basler (+ 3,59 Prozent auf 24,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HORNBACH (-1,07 Prozent auf 92,70 EUR), Grand City Properties (-1,04 Prozent auf 7,61 EUR), Wacker Neuson SE (-0,98 Prozent auf 20,15 EUR), HelloFresh (-0,90 Prozent auf 2,98 EUR) und Springer Nature (-0,87 Prozent auf 22,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 147 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,192 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at