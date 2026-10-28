Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Mittwochnachmittag steigen

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,70 Prozent auf 4 121,34 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,940 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,042 Prozent auf 4 094,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 092,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 083,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 125,63 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,46 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 3 969,15 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 3 837,11 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Stand von 3 718,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,71 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 7,02 Prozent auf 251,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,78 Prozent auf 52,65 EUR), PVA TePla (+ 4,35 Prozent auf 30,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,16 Prozent auf 13,53 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,78 Prozent auf 2,96 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,19 Prozent auf 29,28 EUR), ATOSS Software (-2,01 Prozent auf 92,80 EUR), SMA Solar (-0,72 Prozent auf 49,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,60 Prozent auf 24,99 EUR) und freenet (-0,53 Prozent auf 22,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 512 677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at