Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen

Der TecDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 3 660,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 547,744 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Bei 3 647,44 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 664,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 3 751,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 3 835,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,994 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,57 Prozent auf 87,70 EUR), IONOS (+ 1,97 Prozent auf 23,30 EUR), Kontron (+ 1,88 Prozent auf 23,84 EUR), TeamViewer (+ 1,81 Prozent auf 5,34 EUR) und Nordex (+ 1,48 Prozent auf 32,86 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 22,40 EUR), EVOTEC SE (-1,10 Prozent auf 6,12 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 228,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 26,58 EUR) und HENSOLDT (-0,68 Prozent auf 80,25 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 277 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 195,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at