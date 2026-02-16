TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Blick
|
16.02.2026 09:29:57
Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen
Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 3 660,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 547,744 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.
Bei 3 647,44 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 664,65 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 3 751,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 3 835,11 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,994 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,57 Prozent auf 87,70 EUR), IONOS (+ 1,97 Prozent auf 23,30 EUR), Kontron (+ 1,88 Prozent auf 23,84 EUR), TeamViewer (+ 1,81 Prozent auf 5,34 EUR) und Nordex (+ 1,48 Prozent auf 32,86 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 22,40 EUR), EVOTEC SE (-1,10 Prozent auf 6,12 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 228,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 26,58 EUR) und HENSOLDT (-0,68 Prozent auf 80,25 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 277 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 195,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|22,96
|2,00%
|ATOSS Software AG
|84,20
|-1,98%
|Carl Zeiss Meditec AG
|25,84
|-3,58%
|Deutsche Telekom AG
|32,92
|2,36%
|EVOTEC SE
|6,00
|-2,50%
|freenet AG
|33,34
|0,85%
|HENSOLDT
|80,75
|-0,31%
|Infineon AG
|43,20
|-0,43%
|IONOS
|22,80
|-0,44%
|Kontron
|23,66
|1,55%
|Nordex AG
|33,62
|4,41%
|SAP SE
|168,30
|-2,22%
|Sartorius AG Vz.
|224,20
|-2,56%
|TeamViewer
|4,97
|-4,51%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 646,16
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.