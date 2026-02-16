TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 16.02.2026 09:29:57

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen

Der TecDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 3 660,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 547,744 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Bei 3 647,44 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 664,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 3 751,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 3 835,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,994 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,57 Prozent auf 87,70 EUR), IONOS (+ 1,97 Prozent auf 23,30 EUR), Kontron (+ 1,88 Prozent auf 23,84 EUR), TeamViewer (+ 1,81 Prozent auf 5,34 EUR) und Nordex (+ 1,48 Prozent auf 32,86 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 22,40 EUR), EVOTEC SE (-1,10 Prozent auf 6,12 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 228,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 26,58 EUR) und HENSOLDT (-0,68 Prozent auf 80,25 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 277 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 195,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 22,96 2,00% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 84,20 -1,98% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 25,84 -3,58% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 32,92 2,36% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 6,00 -2,50% EVOTEC SE
freenet AG 33,34 0,85% freenet AG
HENSOLDT 80,75 -0,31% HENSOLDT
Infineon AG 43,20 -0,43% Infineon AG
IONOS 22,80 -0,44% IONOS
Kontron 23,66 1,55% Kontron
Nordex AG 33,62 4,41% Nordex AG
SAP SE 168,30 -2,22% SAP SE
Sartorius AG Vz. 224,20 -2,56% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 4,97 -4,51% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 646,16 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen