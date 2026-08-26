Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|DAX-Performance im Blick
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26.08.2026 12:26:51
Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen
Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 26 321,67 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,173 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,041 Prozent auf 26 255,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 330,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 196,92 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,883 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 099,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der DAX mit 25 184,89 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 24 152,87 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 4,43 Prozent auf 34,67 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,95 Prozent auf 168,60 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 37,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 362,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 72,38 EUR), Zalando (-0,98 Prozent auf 23,21 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,35 EUR) und Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 39,50 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 673 405 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216,066 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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