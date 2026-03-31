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Index-Performance im Blick 31.03.2026 12:26:33

Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag klettert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,06 Prozent auf 28 095,74 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 330,461 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,127 Prozent leichter bei 27 765,10 Punkten, nach 27 800,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 102,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 694,39 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX auf 31 560,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 617,67 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 27 393,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,31 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 8,72 Prozent auf 36,16 EUR), Bechtle (+ 4,83 Prozent auf 29,08 EUR), HENSOLDT (+ 4,51 Prozent auf 74,10 EUR), IONOS (+ 3,77 Prozent auf 24,75 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,02 Prozent auf 76,85 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-2,70 Prozent auf 31,67 EUR), Delivery Hero (-1,81 Prozent auf 16,02 EUR), AUTO1 (-1,37 Prozent auf 15,11 EUR), FUCHS SE VZ (-1,21 Prozent auf 35,96 EUR) und RTL (-0,68 Prozent auf 36,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 900 771 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 33,889 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2026 hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 31,87 -0,75% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,30 1,95% Aroundtown SA
AUTO1 14,95 -1,32% AUTO1
Bechtle AG 29,22 5,03% Bechtle AG
Delivery Hero 15,83 -2,04% Delivery Hero
freenet AG 26,68 1,52% freenet AG
FUCHS SE VZ 35,74 -0,94% FUCHS SE VZ
HENSOLDT 73,85 4,90% HENSOLDT
IONOS 24,85 4,41% IONOS
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 38,26 2,16% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 37,62 13,86% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RTL 36,60 -0,54% RTL
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,55 3,45% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 131,65 1,19%

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