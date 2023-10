Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag

Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,35 Prozent auf 15 193,56 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,574 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,411 Prozent schwächer bei 15 184,49 Punkten, nach 15 247,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 15 257,86 Punkte, das Tagestief hingegen 15 160,46 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der DAX auf 15 840,34 Punkte taxiert. Der DAX wies vor drei Monaten, am 03.07.2023, einen Stand von 16 081,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der DAX einen Stand von 12 209,48 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 7,99 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 207,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,77 Prozent auf 72,98 EUR), Fresenius SE (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,66 EUR) und Merck (+ 0,45 Prozent auf 155,20 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-3,61 Prozent auf 20,83 EUR), RWE (-3,11 Prozent auf 32,98 EUR), EON SE (-3,03 Prozent auf 10,57 EUR), Siemens Energy (-2,43 Prozent auf 11,84 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 161,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 542 050 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 143,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at