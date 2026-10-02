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DAX-Performance im Blick 02.10.2026 15:58:45

Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Freitagnachmittag

Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Freitagnachmittag

Am Freitag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 1,18 Prozent nach oben auf 25 234,15 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,092 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,224 Prozent auf 24 995,29 Punkte an der Kurstafel, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 281,53 Punkte, das Tagestief hingegen 24 970,91 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,825 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 839,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der DAX noch bei 25 580,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 422,56 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 8,25 Prozent auf 64,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 146,42 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 190,34 EUR), EON SE (+ 2,21 Prozent auf 17,14 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 404,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1,88 Prozent auf 38,66 EUR), Daimler Truck (-1,64 Prozent auf 40,83 EUR), Deutsche Bank (-1,00 Prozent auf 30,72 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR) und Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 2 761 158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 214,289 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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