Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Am Dienstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 26 265,80 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,201 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,219 Prozent auf 26 280,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 338,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 151,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 292,95 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24 830,98 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 18.05.2026, mit 24 307,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 314,77 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 55,32 EUR), Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 76,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,98 Prozent auf 41,19 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,73 Prozent auf 59,04 EUR), Siemens Energy (-3,77 Prozent auf 156,66 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 58,22 EUR), Siemens (-1,45 Prozent auf 278,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 158,20 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 142 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at