Am Mittwoch steht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,46 Prozent im Minus bei 16 952,82 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85,790 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,017 Prozent tiefer bei 17 028,67 Punkten, nach 17 031,51 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 921,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17 138,44 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,857 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 18 106,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 541,82 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 16 159,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,32 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 6,95 Prozent auf 3,37 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,21 Prozent auf 1,03 EUR), Grand City Properties (+ 5,36 Prozent auf 8,06 EUR), Sixt SE St (+ 3,93 Prozent auf 74,05 EUR) und Ottobock (+ 2,44 Prozent auf 39,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,91 Prozent auf 56,60 EUR), PNE (-6,31 Prozent auf 3,79 EUR), PVA TePla (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR), Drägerwerk (-3,42 Prozent auf 124,20 EUR) und Basler (-3,34 Prozent auf 21,70 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 323 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at