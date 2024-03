Börse Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag in Grün

Wenig verändert zeigt sich der DAX am Donnerstagmittag.

Um 12:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 18 505,96 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,844 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 18 477,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 477,09 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 468,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,20 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der DAX einen Wert von 17 601,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, lag der DAX bei 16 701,55 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 15 142,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,36 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 511,17 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Merck (+ 2,37 Prozent auf 164,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 16,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 520,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,50 Prozent auf 236,60 EUR) und adidas (+ 1,07 Prozent auf 206,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,22 Prozent auf 40,00 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 180,58 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,66 Prozent auf 27,07 EUR), Brenntag SE (-0,33 Prozent auf 78,66 EUR) und BASF (-0,32 Prozent auf 53,08 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 012 018 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,135 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at