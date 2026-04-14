Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,22 Prozent höher bei 24 031,40 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,891 Prozent auf 23 953,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 742,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23 938,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 085,17 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 23 447,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der DAX bei 25 286,24 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 20 954,83 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,07 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens (+ 4,18 Prozent auf 238,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,57 Prozent auf 336,40 EUR), Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 28,35 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 170,36 EUR) und Commerzbank (+ 2,68 Prozent auf 35,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 28,71 EUR), Daimler Truck (-0,91 Prozent auf 43,60 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 54,17 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 252,80 EUR) und BMW (-0,52 Prozent auf 83,44 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 095 779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at