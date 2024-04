Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,12 Prozent stärker bei 18 118,20 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,808 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 17 920,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 917,28 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 920,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 124,17 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der DAX einen Wert von 18 384,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, stand der DAX bei 16 961,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wurde der DAX mit 15 795,73 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,04 Prozent. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,53 Prozent auf 18,79 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,73 Prozent auf 25,93 EUR), Sartorius vz (+ 2,62 Prozent auf 289,50 EUR), Bayer (+ 2,21 Prozent auf 27,49 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 95,04 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BASF (-4,67 Prozent auf 48,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,86 Prozent auf 411,10 EUR), Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 74,62 EUR), Covestro (-0,73 Prozent auf 47,41 EUR) und Deutsche Bank (-0,24 Prozent auf 16,62 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 864 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 204,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at