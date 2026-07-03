Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Kursplus

Um 15:41 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 25 731,89 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,093 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 763,97 Zählern und damit 0,716 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 580,88 Punkte).

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 809,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 611,69 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 4,08 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 795,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der DAX bei 23 168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der DAX mit 23 934,13 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 809,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell EON SE (+ 4,06 Prozent auf 19,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,55 Prozent auf 499,40 EUR), Siemens (+ 2,51 Prozent auf 283,85 EUR), GEA (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,95 Prozent auf 381,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 093,20 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Scout24 (-1,74 Prozent auf 73,20 EUR), Merck (-1,69 Prozent auf 145,00 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 34,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 148 655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Mit 8,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at