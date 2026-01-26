Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent aufwärts auf 24 958,56 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,135 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,042 Prozent auf 24 890,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24 900,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 985,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 790,74 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 21 394,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,71 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 2,33 Prozent auf 17,35 EUR), Bayer (+ 2,18 Prozent auf 45,53 EUR), Commerzbank (+ 2,01 Prozent auf 35,08 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 46,91 EUR) und RWE (+ 1,40 Prozent auf 52,28 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-2,09 Prozent auf 23,46 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 204,05 EUR), Daimler Truck (-1,21 Prozent auf 40,84 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 808,50 EUR) und Infineon (-0,99 Prozent auf 41,88 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 552 145 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

