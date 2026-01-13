Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance im Blick
|
13.01.2026 15:59:12
Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent auf 25 479,58 Punkte zu. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,168 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 25 408,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 405,34 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 338,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 507,79 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 186,49 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 24 387,93 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20 132,85 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 5,56 Prozent auf 26,58 EUR), Symrise (+ 5,39 Prozent auf 74,66 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR) und Brenntag SE (+ 1,29 Prozent auf 50,44 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-3,33 Prozent auf 226,30 EUR), Continental (-3,33 Prozent auf 66,82 EUR), Bayer (-2,17 Prozent auf 38,85 EUR), BMW (-1,92 Prozent auf 88,74 EUR) und EON SE (-1,57 Prozent auf 16,60 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 987 761 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
13.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)