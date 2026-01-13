Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Für den DAX geht es heute aufwärts.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent auf 25 479,58 Punkte zu. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,168 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 25 408,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 405,34 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 338,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 507,79 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 186,49 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 24 387,93 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20 132,85 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 5,56 Prozent auf 26,58 EUR), Symrise (+ 5,39 Prozent auf 74,66 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR) und Brenntag SE (+ 1,29 Prozent auf 50,44 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-3,33 Prozent auf 226,30 EUR), Continental (-3,33 Prozent auf 66,82 EUR), Bayer (-2,17 Prozent auf 38,85 EUR), BMW (-1,92 Prozent auf 88,74 EUR) und EON SE (-1,57 Prozent auf 16,60 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 987 761 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at