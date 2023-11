Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen zu

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 14 819,78 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,495 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent fester bei 14 851,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 810,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 881,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 797,89 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,331 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der DAX bei 15 386,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, notierte der DAX bei 16 240,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, verzeichnete der DAX einen Stand von 13 338,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 5,33 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 2,02 Prozent auf 212,50 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 10,33 EUR), Sartorius vz (+ 1,61 Prozent auf 240,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,37 Prozent auf 383,70 EUR) und Covestro (+ 1,19 Prozent auf 48,27 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BASF (-2,14 Prozent auf 42,61 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 29,25 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 27,23 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 165,72 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 40,33 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 322 923 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 146,914 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 9,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at